В распоряжении муниципальных районов 14 дней для утверждения схем размещения рекламных конструкций

24 Май 2017 | новости Печать

В распоряжении муниципальных районов 14 дней для утверждения схем размещения рекламных конструкций

Двухнедельный срок для завершения работы по утверждению схем размещения рекламных конструкций дан Татарстанским УФАС России муниципальным районам республики.

Вопросу утверждения схем размещения рекламных конструкций, вопросам и трудностям, возникающим у районов, было посвящено совещание 19 мая 2017 года. За круглым столом собрались руководители исполнительных комитетов 12 районов республики, в которых ко дню совещания не были утверждены схемы размещения рекламных конструкций: Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Балтасинский, Буинский, Дрожжановский, Лаишевский, Новошешминский, Пестречинский,Сармановский, Чистопольский, Ютазинский муниципальные районы.

При этом, как выяснилось в ходе совещания, в Буинском районе необходимая работа проведена и схемы утверждены. Остальные районы в двухнедельный срок должны пройти согласование в соответствующих органах и эти схемы утвердить.

«В случае неисполнения поручения будет рассматриваться вопрос о возбуждении антимонопольных дел», – подытожил заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Рузалин Хабибуллин.


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