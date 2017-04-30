Герои полей Кукморского района (список)

24 Май 2017 | Тема дня

С 8 по 14 мая

Передовые трактористы-машинисты, участвующие в посеве, подкормке озимых и многолетних трав, посадке картофеля (в нормо-сменах):

Рамиль Хайруллин из общества «Игенче Плюс» (МТЗ-1221) – 11,5.

Михаил Гайфуллин из агрофирмы «Рассвет» (ДТ-75) – 11.

Нургали Гилметдинов из хозяйства «Урал» (ДТ-75) – 9,71.

Передовые трактористы-машинисты, участвующие в подготовке почвы на посев (в нормо-сменах):

Ринат Хасанов из хозяйства “Урал” (ДТ-75) – 12,25.

Ринат Рахимзянов из общества “Восток” (МТЗ-1221) – 10,5.

Рустам Сабирзянов из общества «Игенче Плюс» (МТЗ-82,6) – 9,75.

Передовые водители, участвующие на вывозке минеральных удобрений и семян (тонн/километр):

Амур Тимергалиев из хозяйства “Урал” (КамАЗ) – 21309.

Тахир Юнусов из хозяйства «Урал» (ГАЗ САЗ) – 14224.

Маннур Фахрутдинов из общества «Дружба» (КамАЗ) – 6231.

Передовые трактористы-машинисты, работающие на посевных комплексах (в нормо-сменах):

Расим Ахметзянов из общества «Игенче Плюс» (Нью Холланд) – 10,6.

Рафис Галимов из хозяйства «Урал» (Кейс) – 7,57.

Шамиль Хабибуллин из общества «Асанбаш Агро» (ХТХ-215) – 7,06.