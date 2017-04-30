Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +36 градусов

24 Май 2017 | новости

Долгожданная теплая погода в центре страны продержится до воскресенья, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

До пятницы в центральных областях будет держаться температура 18-23 градуса. В пятницу она упадет до 15-20 градусов. Также на неделе не исключены дожди.

В Москве до субботы не будет ночных заморозков, дневная температура - около 20 градусов. Температура постепенно снижается. Сегодня до 23 градусов, в четверг 21 градус, в пятницу до 19 градусов.

Теплая погода в центральном Черноземье - до 25 градусов тепла с дождями и грозами. Схожая погода в Поволжье. В среднем - до 24 градусов, и не обойдется без кратковременных дождей.

В северных областях осадки. Мокрый снег в Мурманской области в четверг и пятницу, температура 4-9 градусов, в пятницу температура еще понизится до 2-7 градусов. В остальных северных территориях дожди. В Архангельской области 12-17 градусов, теплее в Вологодской области - 14-17 градусов, а в Ненецком округе около 0 градусов.

Сильные дожди с градом на юге края. Сегодня в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии до конца дня будет бушевать гроза с градом и ветром. Очень сильные дожди в Ставропольском крае. Прохладно на юге России, 15-20 градусов. В Крыму уже были сильные дожди на этой неделе, теперь их интенсивность снизилась, но кратковременные осадки еще будут. Температура постепенно пойдет на повышение и к пятнице дойдет до 24 градусов.

На Урале местами с небольшим дождем, в ночные часы кое-где с мокрым снегом. В Свердловской области и Пермском крае днем 10-15 градусов, в Челябинской и Курганской областях 15-20 градусов. К концу недели в этих регионах потеплеет до 17-22 градусов.

В центральных районах Красноярского края погода с дождями и грозами. К пятнице здесь похолодает до 10-15 градусов. На юге - до 18-23 градусов. Начнутся дожди в Тыве, температурный фон понизится.

В районе Байкала жарко, температура за 30 и более. Погода с дождями и грозами. В Бурятии воздух прогреется до 36 градусов. Этот регион России станет самым жарким на этой неделе.

На Дальнем Востоке по северу все еще погода со снегом. Сегодня и завтра сильный мокрый снег ожидается в районе нижней Лены. В Амурской области сухо и до 27 градусов. В Приморье, напротив, сильные дожди пройдут в четверг, температура снизится до 11-16. В пятницу осадки прекратятся, и температура пойдет вверх.