Кукморянин стал лауреатом республиканского конкурса «Я - мастер!»

24 Май 2017 | новости

На базе выставочного центра «Казанская ярмарка» состоялся республиканский фестиваль муниципальных образований Республики Татарстан по поддержке и развитию детского творчества «Без бергэ!».

В рамках фестиваля прошел республиканский конкурс «Я - мастер!» по использованию возможностей кабинетов технологии для дополнительного образования детей. Воспитанник Центра внешкольной работы Ильназ Галиев (учащийся Сардекбашской школы, руководитель Д.Х.Саматов) стал лауреатом и награжден Дипломом.

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