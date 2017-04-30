Кукморянин занял 3 место в республиканской олимпиаде «Кулибины 21 века»

24 Май 2017 | новости Печать

Кукморянин занял 3 место в республиканской олимпиаде «Кулибины 21 века»

Воспитанник Центра внешкольной работы Булат Галимов (учащийся Нижнеискубашской школы, руководитель Л.Р.Гарифуллин) принял участие в финале 10 республиканской олимпиады юных изобретателей «Кулибины 21 века». Показав  высокий уровень проектно-конструкторских и научно-технических  знаний и способностей, Булат занял 3 место. Поздравляем и желаем дальнейших успехов в изобретательской и рационализаторской деятельности.


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