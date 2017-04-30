Из-за поддельной запчасти «КАМАЗа» в ДТП погибли 10 человек

23 Май 2017 | новости

Контрафактные запчасти, установленные на «КАМАЗ», стали причиной ДТП в Дагестане, в котором погибли 10 человек и 11 получили серьезные травмы, сообщает пресс-служба челнинского предприятия.

Грузовик с прицепом ехал на трассе Астрахань-Махачкала. При движении разрушился крюк тягово-сцепного устройства и прицеп открепился. Он вылетел на «встречку», где врезался в пассажирский автобус.

Результаты проведённой экспертизы подтвердили, что ставшее причиной смертельного ДТП устройство не соответствует продукции, производимой «КАМАЗом». На разрушившемся крюке не было даты изготовления, эмблемы кузнечного завода челнинской компании и номера детали, но присутствовала маркировка, не использующаяся на камазовских поковках.

Тарумовский райсуд Дагестана приговорил водителя грузовика к 3 годам и 6 месяцам колонии. Установить производителя контрафактной запчасти не смогли.

https://kazanfirst.ru/online/397641