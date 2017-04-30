В Большекукморском доме культуры чествовали "золотых" юбиляров (фото)

23 Май 2017 | новости

В честь Международного дня семьи в Большекукморском доме культуры состоялся вечер, куда были приглашены пары, прожившие вместе 50 лет. В настоящее время в нашем районе таких пар 34, из них 12 смогли прийти на праздник. В этот день в их честь было сказано много теплых слов, исполнены песни и танцы, вручены памятные подарки от имени руководства района.