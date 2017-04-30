В Кукморской спортшколе «Зилант» прошел «Выпускной -2017» (фото)

23 Май 2017 | новости

41 выпускник получил свидетельства об окончании спортшколы, зачетные классификационные книжки и памятные медали. С напутственным словом выступили заместитель руководителя районного Исполкома по социальным вопросам Рузалия Галиева, директор спортшколы Рустам Файзуллин и директоры общеобразовательных школ, родители и тренеры-преподаватели. Для участников и гостей вечера состоялись выступления младших воспитанниц отделения волейбола, воспитанников детского сада «Березка», танцевальной группы «Акварель». Лучшим воспитанникам ДЮСШ были вручены грамоты, а их родителям и директорам школ - благодарственные письма. Праздник завершился традиционной церемонией запуска шаров в небо с заветными желаниями.