В Кукморской спортшколе «Зилант» прошел «Выпускной -2017» (фото)

23 Май 2017 | новости Печать

В Кукморской спортшколе «Зилант» прошел «Выпускной -2017» (фото)

В спортшколе «Зилант» прошел торжественный вечер «Выпускной -2017» под девизом «Победа в каждом из нас». 

41 выпускник  получил свидетельства об окончании спортшколы, зачетные классификационные книжки и памятные медали. С напутственным словом выступили заместитель руководителя районного Исполкома по социальным вопросам Рузалия Галиева, директор спортшколы Рустам Файзуллин и директоры общеобразовательных школ, родители и тренеры-преподаватели. Для участников и гостей вечера состоялись выступления младших воспитанниц отделения волейбола, воспитанников детского сада «Березка», танцевальной группы «Акварель». Лучшим воспитанникам ДЮСШ были  вручены грамоты, а их родителям  и директорам школ - благодарственные письма. Праздник завершился традиционной церемонией запуска шаров в небо с заветными желаниями. 


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