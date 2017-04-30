Земельный надзор Росреестра наложил штрафов на 65 миллионов

23 Май 2017 | Специалисты советуют

Как известно, среди собственников земельных участков встречаются разные нарушители: одни не соблюдают установленные границы, другие – используют землю не по назначению. Такие собственники нарушают земельное законодательство. Для пресечения подобных нарушений в Росреестре Татарстана действует специальное подразделение – земельный надзор. О том, какая работа проводится в данном направлении, наше интервью с начальником отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Татарстан Ильнуром Галеевым.

- Ильнур Наилович, с какими нарушениями чаще всего Вам приходится сталкиваться?

- Самое распространенное нарушение – самовольное занятие земельного участка. Неважно, занят ли участок в несколько гектаров или забор поставлен на несколько метров дальше положенного. Такие действия одинаково незаконны.

- Что грозит таким нарушителям?

- Нарушителям начисляется штраф, исходя из кадастровой стоимости незаконно занятого участка. Допустим, нарушитель занял 10 соток, кадастровая стоимость которых 500 тысяч рублей, с гражданина взимается штраф от 1 до 1,5%. Штраф для должностных лиц составит минимум 20 тысяч рублей, юр лица и ИП заплатят минимум 100 тысяч рублей.

Помимо штрафа устанавливается срок, в течение которого нарушения должны быть устранены. По истечении этого срока инспекторами проводится дополнительная проверка. Если нарушение не было устранено, штраф придется заплатить повторно, причем он может быть увеличен. Если собственник и после этого не устраняет нарушение, его могут заставить освободить незаконно занятый участок принудительно по решению суда.

- Если гражданин считает, что границы его участка нарушены, что он должен сделать?

- Обратиться к нам с заявлением. Если обнаружится основание для внеплановой проверки, то мы ее проведем. В свою очередь, чтобы быть уверенным в том, что ты сам не нарушаешь закон, необходимо проверить границы своего участка. В случае сомнения обратиться к кадастровому инженеру.

- С какими еще нарушениями Вы имеете дело?

- Это использование земли не по назначению. Как известно, каждому участку предписывается целевое назначение и разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, ИЖС, для производственной деятельности и другие. За использование земли не по назначению предполагается штраф исходя из кадастровой стоимости участка, на котором допущено правонарушение. Для граждан сумма штрафа составит от 10 тысяч рублей, для ИП – от 20 тысяч рублей, для юр. лиц – от 100 тысяч рублей.

- А можно ли изменить целевое назначение своего участка?

- Разумеется, правообладатель имеет право изменить целевое назначение своего участка. Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления с соответствующим заявлением. Узнать текущее назначение своего участка можно из кадастровой выписки о земельном участке или правоустанавливающих документах на него.

Еще одна категория нарушений – это неиспользование земельного участка. Инспекторы Росреестра Татарстана выявляют неиспользование земельных участков для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства. Нарушителям также начисляется штраф, исходя из кадастровой стоимости земельного участка.

- Какие методы применяются при обследовании земельных участков?

- Осуществляя земельный надзор, Росреестр Татарстана применяет самые современные методы. Обследование участков проводится дистанционно – без участия собственника. Для этого используются данные с космических спутников, летательных аппаратов или непосредственно осмотра земельных участков.

Если в результате обследования выявляются признаки нарушения, это является основанием для проведения внеплановой проверки. Собственник или правообладатель земельного участка заблаговременно уведомляется об этом и уже в его присутствии проводятся все необходимые действия на участке. Отказ собственника в участии при проведении проверки является основанием для привлечения его к административной ответственности в виде штрафа. Важно отметить, что в случае неустранения нарушения собственник может потерять свой участок. Таким образом, я хочу подчеркнуть, что у каждого собственника земельного участка есть не только права, но и обязанности.

- Ильнур Наилович, каковы результаты вашей деятельности за 2016 год: сколько было проведено проверок, штрафов и т.д.?

За итоговый период 2016 года государственными инспекторами Управления всего проведено около 10 тыс. проверок, в ходе которых выявлено 7900 нарушений. 6000 нарушителям выданы предписания об устранении нарушений.

Наложено штрафов на общую сумму около 65 млн рублей.

Всем известно, что в прошлом году одной из задач госземнадзора было выявление земельных правонарушений в прибрежных зонах. Каковы задачи на 2017 год перед инспекторским составом?

Приоритетная задача на 2017 год для госземнадзора была определена Президентом Республики Татарстан на итоговой коллегии Управления.

Это установление земельных участков, которые в свою очередь были переведены из земель сельхозназначения в земли, предназначенные для жилищного строительства. Административным законодательством установлена ответственность за неиспользование указанных участков в течение трех и более лет по целевому назначению.

Меры воздействия не будут ограничиваться только наложением штрафов и выдачей предписаний. Гражданским и земельным законодательством предусмотрены процедуры принудительного прекращения и изъятия указанных земельных участков у нерадивых землепользователей посредством обращения органов государственной власти или местного самоуправления в суд с соответствующими исковыми заявлениями.

Ильнур Наилович, в рамках госземнадзора налажена ли совместная работа с муниципальными земельными инспекторами?

Как известно, органы местного самоуправления по земельному законодательству наделены полномочиями на осуществление муниципального земельного контроля. В Казани такими полномочиями наделены инспектора Комитета земельных и имущественных отношений Исполкома.

В рамках нашего взаимодействия муниципальные инспектора в наш адрес направляют акты проверок для принятия решения о составлении административного протокола.

В случае самовольного занятия муниципальных земель администрации районов обращаются в суды для освобождения указанных участков от самовольных построек, ограждений.

Куда необходимо обращаться при возникновении «земельных вопросов»?

Обращаться можно с письменным заявлением к нам в Управление (ул.Авангардная, д.74) или в наши территориальные отделы по месту нахождения земельного участка. Справочная информация об отделах размещена на официальном интернет-сайте Управления.

К нам можно написать и через наш интернет-сайт, размещенный по адресу:

www.rosreestr.ru

Пресс-служба