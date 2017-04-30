Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» Фарида Мухаметшина и владыку Феофана

23 Май 2017 | новости

Глава парламента РТ и правящий архиерей удостоены наград за их вклад в развитие парламентаризма и укрепление межнационального мира соответственно.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин своим указом наградил государственными наградами ряд деятелей искусства, науки, политики и бизнеса, а также работников российских компаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены Председатель Государственного Совета Татарстана V созыва Фарид Мухаметшин и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Иван Ашурков).

Глава татарстанского парламента удостоен государственной награды за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Правящий же архиерей Татарстанской митрополии награжден за «большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе».