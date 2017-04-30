«Народный контроль» следит за состоянием поликлиник и больниц Татарстана

23 Май 2017 | Тема дня

«Поликлиники и больницы» - одна из самых популярных категорий сервиса «Народный контроль». С ее помощью татарстанцы могут подавать «сигналы» о различных проблемах, с которыми они сталкиваются при получении медицинских услуг. Модератором данной категории является Министерство здравоохранения РТ, которое осуществляет предварительную экспертизу и мониторинг хода рассмотрения уведомлений по категории в лице ответственных должностных лиц.

Более 2 тысяч обращений татарстанцев опубликовано в категории «Поликлиники и больницы». Из них 95 процентов заявок решены, по 4 процентам обращений работа планируется, чуть менее одного процента заявок находятся в работе. Количество уведомлений по сравнению с 2015 годом выросло на 23 процента. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

«Большое количество обращений связаны с отсутствием талонов электронной записи к тем или иным специалистам учреждений здравоохранения ввиду их ограниченного количества. Достаточно большое количество обращений касаются кадрового дефицита в учреждениях, особенно в отдельных сельских муниципальных образованиях. И много обращений касается ремонта и содержания медицинских учреждений, центральных районных больниц. Сейчас Президентом Татарстана принято решение о выделении достаточно серьезных финансовых средств, для того, чтобы медучреждения республики привести в более приятный вид, чем мы сейчас имеем», – отметила в беседе Сария Сабурская.

В 2017 году, по состоянию на середину мая, в системе «Народный контроль» по категории «Поликлиники и больницы» опубликовано 362 уведомления. Из них 296 уведомлений решены, что на 37 процентов больше по сравнению с прошлым годом. По 50 уведомлениям запланированы работы, 16 уведомлений уже находятся в работе.

Напомним, любой гражданин имеет право подачи уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» при помощи портала государственных и муниципальных услуг РТ uslugi.tatarstan.ru и мобильного приложения «Народный контроль» (доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android), в состав которого входит раздел «Народный контроль».