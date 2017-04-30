Бобер-пастух увел с пастбища 150 коров (видео)

23 Май 2017 | новости

150 коров ушли с пастбища вслед за бобром. Работу «пастуха» сняла на видео и опубликовала в интернете хозяйка стада, сообщает tatpressa.ru со ссылкой на информагентство CBC.

Фермерша рассказал, что бобер забрел на ферму в поисках нового жилища. Появление невиданного зверя вызвало заинтересованность у коров. Все они последовали за грызуном к выходу с ранчо.

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