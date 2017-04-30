В Кукморском аграрном колледже состоялась республиканская олимпиада профессионального мастерства (фото)

23 Май 2017 | новости

В Кукморском аграрном колледже состоялась республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся учреждений среднего профессионального образования по специальности «Механизация сельского хозяйства», в которой приняли участие конкурсанты из 15 образовательных учреждений среднего профессионального образования нашей республики. Об этом сообщается на сайте колледжа.

В состав жюри республиканской олимпиады вошли ведущий советник отдела развития среднего профессионального образования Министерства образования и науки РТ Гузялия Галяутдинова, начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Наиль Хамидуллин, руководитель центра корпоративно-кластерного обучения Казанского государственного аграрного университета Ленар Шагивалиев, начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Рафак Халиуллин, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Кукморскому району Райнур Имамиев.

Конкурсанты олимпиады прошли испытания в 2 турах: теоретическом и практическом. Все участники прошли компьютерное тестирование, выполнили перевод технического текста с английского языка на русский и показали знания по заполнению технологической карты. Практический тур позволил определить лучших в подготовке пахотного агрегата к работе и определении размеров деталей с использованием контрольно-измерительных инструментов.

Жюри определило призовые места следующим образом:

I место- Ильмир Гильметдинов (Апастовский аграрный колледж)

II место – Раннур Самигуллин (Кукморский аграрный колледж)

III место – Нияз Батыргараев (Сармановский аграрный колледж)

Лучшими в номинациях стали конкурсанты:

«За высокий уровень теоретических знаний» - Фирдус Насибуллин (Кукморский аграрный колледж)

«За высокий уровень профессионального мастерства» - Арслан Ахтямов (Актанышский технологический техникум)

«За творческий подход к выполнению заданий» - Азат Сафин (Арский агропромышленный профессиональный колледж)

«За высокую культуру труда» - Руслан Сабитов (Аксубаевский техникум универсальных технологии).