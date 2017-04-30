В Кукморе прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

23 Май 2017 | новости

Оно прошло в форме лекции и показом слайдов для 23-х граждан пожилого возраста и инвалидов. Провела лекцию врач педиатр Кукморской центральной районной больницы Алина Рахматуллина.

Цель данного мероприятие - привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. Сегодня этот вирус является одной из наиболее серьёзных мировых угроз в области общественного здоровья. Ответственное отношение человека к своему поведению, соблюдение простых правил, а также регулярное прохождение тестирования могут защитить от ВИЧ-инфекции, препятствовать ее дальнейшему распространению.

Отдыхающие с удовольствием прослушали познавательную лекцию.