В Кукморе прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

23 Май 2017 | новости Печать

В Кукморе прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

В социально-реабилитационном  отделении «Наз» Комплексного центра социального обслуживания населения «Тылсым» прошло мероприятие, посвященное акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Оно прошло в форме  лекции и показом слайдов для 23-х граждан пожилого возраста и инвалидов. Провела  лекцию врач педиатр Кукморской центральной районной больницы Алина Рахматуллина.

Цель данного мероприятие - привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой  болезни, помочь защитить себя и своих близких. Сегодня этот вирус является одной из наиболее серьёзных мировых угроз в области общественного здоровья. Ответственное отношение человека к своему поведению, соблюдение простых правил, а также регулярное прохождение тестирования могут защитить от ВИЧ-инфекции, препятствовать ее дальнейшему распространению.

Отдыхающие с удовольствием прослушали познавательную лекцию.


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