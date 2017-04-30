В кукморских школах последний звонок прозвенит 25 мая

23 Май 2017 | новости Печать

В кукморских школах последний звонок прозвенит 25 мая

По данным районного Управления образования, у 1,9,11 классов учеба завершится 25 мая, у 2-8,10 – 31 мая.

А для выпускников последний звонок прозвенит 25 мая.


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