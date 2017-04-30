В Почкучукской школе отметили юбилей со дня образования Всесоюзной пионерской организации (фото)

23 Май 2017 | новости

Этот знаменательный день был открыт торжественной линейкой-посвящением. Под барабанную дробь и звуки горна учителя-пионеры торжественно внесли в зал символ пионерии – красное знамя. Классные руководители-пионеры отрапортовали перед главным товарищем - вожатым-пионером о полной готовности классов к мероприятию-посвящению. На этой волнующей ноте началось увлекательное путешествие учащихся в страну Пионерию. Маршрут начался со станции «Исторической». Здесь ученики познакомились с историей образования Всесоюзной пионерской организации, с ее символикой, атрибутами, с наиболее яркими историческими личностями – пионерами времен Великой Отечественной войны. Выступления учителей-пионеров сопровождались увлекательными музыкальными играми их детства. После ознакомления с историей пионерии был исполнен гимн пионеров. Далее учащиеся 8 класса ознакомили присутствующих с современным детским объединением – общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». После торжественного обещания следовать всем требованиям и правилам РДШ учащиеся 5-8 классов были посвящены в ряды данного объединения. На грудь каждого ученика был приколот значок РДШ. Под заводной гимн РДШ все присутствующие исполнили флешмоб. После торжественного мероприятия всем классам было предложено пройти увлекательный квест «Зарница» по маршрутным листам. Все классы достойно справились с заданиями. День был полон новых открытий, позитивного настроя, радости от совместной плодотворной работы. Этот замечательный праздник оставит добрый след в памяти каждого.

Разиля Аполинариева, учитель русского языка и литературы