В Кукморе прошла акция «Предупредить - значит спасти!» (фото)

23 Май 2017 | новости

Данная акция сопровождалась раздачей буклетов с информацией о способах профилактики суицидов у детей с указанием Детского Телефона Доверия, листовки «Информационная война» с информацией о правилах безопасного использования интернет пространства, а также была размещена информация о Детском Телефоне Доверия на бортах автобусов. Форпостовцы рассказали населению о работе службы экстренной психологической помощи — телефоне доверия для детей, подростков и их родителей: набрав номер 8-800-2000-122, дети и взрослые, оказавшиеся в трудной ситуации, могут совершенно бесплатно и анонимно получить консультацию квалифицированного психолога, сообщила Айгуль Сафина.