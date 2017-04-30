В Кукморе прошла акция «Предупредить - значит спасти!» (фото)

23 Май 2017 | новости Печать

В Кукморе прошла акция «Предупредить - значит спасти!» (фото)

Активисты молодежного правоохранительного движения «Форпост» и волонтеры Добровольческого центра «Волонтер – Кукмор» провели акцию «Предупредить - значит спасти!». 

Данная акция сопровождалась раздачей буклетов с информацией о способах профилактики суицидов у детей с указанием Детского Телефона Доверия, листовки «Информационная война» с информацией о правилах безопасного использования интернет пространства, а также была размещена информация о Детском Телефоне Доверия на бортах автобусов. Форпостовцы рассказали населению о работе службы экстренной психологической помощи — телефоне доверия для детей, подростков и их родителей: набрав номер 8-800-2000-122, дети и взрослые, оказавшиеся в трудной ситуации, могут совершенно бесплатно и анонимно получить консультацию квалифицированного психолога, сообщила Айгуль Сафина.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « С учащимися Ныртинской средней школы проведены профилактические беседы В Почкучукской школе отметили юбилей со дня образования Всесоюзной пионерской организации (фото) »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить