С учащимися Ныртинской средней школы проведены профилактические беседы

22 Май 2017 | новости Печать

С учащимися Ныртинской средней школы проведены профилактические беседы

Ведущие специалисты по профилактике семейного неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних Айгуль Габдуллина и Лилия Замалиева  побывали в гостях у учащихся Ныртинской средней школы.

В разговоре  с  учащимися  начальных  классов ведущие специалисты  напомнили ребятам  о правилах дорожного движения, подробно остановились на необходимости соблюдения этих  правил. 

С учащимися средних классов были затронуты безопасности жизни и здоровья ребят, а также ответственности учеников за сохранность личных вещей, которыми они пользуются самостоятельно.

Со старшеклассниками   была проведена профилактическая беседа на тему «Уголовная  ответственность несовершеннолетних». В ходе встречи рассматривалась ответственность за совершение таких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений.  Ведущие специалисты рекомендовали соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха, не забывать о соблюдении комендантского часа. Они напомнили школьникам о вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснили, чем опасны эти пагубные  привычки.


Отдел МВД России по Кукморскому району


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