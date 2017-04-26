С учащимися Ныртинской средней школы проведены профилактические беседы

22 Май 2017 | новости

Ведущие специалисты по профилактике семейного неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних Айгуль Габдуллина и Лилия Замалиева побывали в гостях у учащихся Ныртинской средней школы.

В разговоре с учащимися начальных классов ведущие специалисты напомнили ребятам о правилах дорожного движения, подробно остановились на необходимости соблюдения этих правил.

С учащимися средних классов были затронуты безопасности жизни и здоровья ребят, а также ответственности учеников за сохранность личных вещей, которыми они пользуются самостоятельно.

Со старшеклассниками была проведена профилактическая беседа на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних». В ходе встречи рассматривалась ответственность за совершение таких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. Ведущие специалисты рекомендовали соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха, не забывать о соблюдении комендантского часа. Они напомнили школьникам о вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснили, чем опасны эти пагубные привычки.