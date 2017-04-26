5-летний ребенок умер от растения, которое есть у многих дома

22 Май 2017 | новости

Многие жители квартир и домов разводят комнатные растения. Зелень дома - это не только красиво, но и полезно, особенно в больших городах. Но, оказывается, не все растения одинаково полезны. Некоторые из них могут наносить серьезный вред здоровью!



Недавно в Сети появилось душещипательное сообщение от одной мамы, которое стоит прочесть не только родителям, но и всем, кто разводит цветы:

- Мой сын умер от того, что положил в рот часть листка одного растения. Оно вызвало удушение и затем смерть. Это растение довольно распространено, и его разводят как дома, так и в офисах. Оно настолько опасно, что способно за минуту убить ребенка, а взрослого — за 15 минут. Если вы случайно потрогаете его листья, то ни в коем случае не подносите руки к глазам, иначе это может вызвать слепоту. Пожалуйста, предупредите своих близких и знакомых.



Это сообщение быстро распространилось в Интернете, и пользователи делятся им, чтобы предупредить как можно большее количество людей об опасности безобидного с виду растения.



Все началось, когда 5-летний Эстебан играл дома. Он подошел к маме и сказал, что «ему как-то нехорошо». Мама подумала, что это отравление, которое часто бывает у детей этого возраста. Через несколько минут Эстебан буквально начал синеть и задыхаться.



Скорая помощь приехала практически сразу, и малыша отвезли в больницу. Врачи не могли понять, что же с ним произошло.

Спустя полчаса врач сообщил матери, что ее сын умер. Скорее всего, это было пищевое отравление. Мама мальчика силилась понять, что могло отравить ее малыша.



Получив анализ крови малыша, врачи были шокированы. В крови содержалась большая доза химического вещества под названием оксалат кальция.



Это вещество содержится в растении диффенбахия. Она растет в странах Латинской Америки, но ее нередко можно встретить и в других частях света. Диффенбахию разводят как комнатное растение, и многие любят ее за неприхотливость и простоту в уходе. Ей не нужно много света, и она может расти даже в тени. Если вы разводите диффенбахию, будьте предельно аккуратны. Она очень ядовита. Особенно следует быть внимательными тем, у кого дома маленькие дети и животные.



Если вы потрогали диффенбахию, тщательно помойте руки с мылом. А лучше вообще избавиться от этого растения…



Согласно данным 2006 года, в США зарегистрировано почти 65 тыс. случаев отравления этим растением, 75 процентов из которых — это дети до 5 лет. Если все же случилось так, что вы или ваши близкие отравились диффенбахией, следует немедленно промыть рот и глаза. Если растение попало внутрь, нужно выпить молоко и, не откладывая, обратиться к врачу.



Помните, яд диффенбахии может привести к смерти. Не забудьте поделиться этой важной информацией с Вашими близкими, сообщает Marketium.ru.