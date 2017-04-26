Стали известны даты проведения Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2017 году

22 Май 2017 | новости Печать

Стали известны даты проведения Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2017 году
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о  проведении праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Указ подписан 19 мая и был опубликован на портале правовой информации республики.
 
 
25 июня в Татарстане будут праздновать Ураза-байрам, а Курбан-байрам приходится на  1 сентября. 25 июня выпадает на воскресенье. Однако выходной день на 26 июня переноситься не будет,  а 1 сентября станет нерабочим праздничным днем. 
 
Напомним, священный месяц Рамадан в 2017 году начнется 27 мая. На протяжении месяца мусульмане будут держать пост, по окончании которого отпразднуют Ураза-байрам.  
 
 
 


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