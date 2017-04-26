"Вселенная дает знак" - Глава 5

22 Май 2017 | Литературная страничка

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Вам знакомо чувство, когда весь мир против тебя? А мне оно знакомо. Даже собственный отец против меня. Что вообще происходит с этим миром? Почему все в нем ходячее клише?! Почему папа так поступил с мамой и со мной? Он не мог влюбиться в эту женщину. Папа очень сильно любил маму! У них была настоящая любовь! Не такая, как у всех! Она была особенной!.. Я так скучаю по маме...

Мысли прервала песня, которая доносилась с улицы. Что это? Я выглянула в окно и увидела Клери. Она держала в руках телефон последней модели и подпевала песню, которую слушала. А песню я знала. Именно эту песню мама всегда пела, когда готовила завтрак или делала уборку. Неужели папа ее совсем не любил и ждал ее смерти? Нет, быть такого не может... Боже мой, как же она ужасно поёт и совсем не чувствует ритма. Мне захотелось крикнуть ей что-то оскорбляющее, но я услышала шорох и позади себя.

- Без паники, Кайя, - сказала я сама себе, - это просто ветер.

Я медленно повернулась и увидела, что возле меня сидел котёнок. Откуда он здесь? Я позвала его к себе. Он, косолапя, подбежал ко мне. Я решила, что оставлю его у себя и буду ухаживать за ним. Даже имя ему придумала.

- Кексик! Теперь тебя будут звать так!

Кот мило мяукнул мне в ответ. Я обняла его и уселась на подоконник. Так я провела оставшийся вечер.

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Азалия ШАКИРЗЯНОВА