В одной из деревень Кукморского района гусеничные тракторы портят дорогу

22 Май 2017 | Хочу сказать!

На средства собранного в прошлом году самообложения была отремонтирована дорога по улице Молодежная деревни Чишмабаш. Прошло немного времени, как осенью три гусеничных трактора, проезжая по этой дороге, начали ее портить. Прекратили это дело только тогда, когда была осведомлена заместитель главы района Равия Каримуллина. Нынче опять эта проблема – гусеничные тракторы портят дороги. Главе поселения об этом было сказано, но он только махнул рукой, мол, меня они не слушают. А ведь за огородами есть хорошая грунтовая дорога, по ней и гусеничные тракторы могут передвигаться. Если мы сами будем рушить дороги, построенные на средства жителей, на наших улицах никогда не будет хороших дорог.