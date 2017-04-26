Рафиля Фаттахова из Кукмора: «Чистота зависит от нас»

22 Май 2017 | Год экологии

Я решила принять участие в проекте «Городу это не к лицу» и выразить свое мнение. Мы живем по улице Тази Гиззата. Раньше на начале улицы был глубокий и длинный овраг. Жители этой местности весь свой мусор выбрасывали туда. Это было очень неприятно. Когда построили школу №4, этот овраг засыпали землей, чтобы окружающая школу территория была красивой. И откуда только взяли столько земли?! Да, сколько же нужно было труда, чтобы этот овраг засыпать. Сейчас на том месте построили дома, выращивают огороды.

Об этом я пишу не зря. На начале улиц Парковая, Пионерская и Толстого есть низменность. Из-за того, что не организован сбор высохших веток с огорода, жители выбрасывают туда и ветки, и мусор. Повсюду растет акация. И у нас есть огород, деревья высыхают, но мы их не выкидываем на улицу, а применяем для топки печи.

Глубина этого оврага по сравнению с тем в два раза меньше. Если выкорчевать клены, засыпать землей и посадить туда 2-3 ряда рябины, с одной стороны это было бы красиво, с другой – будет корм для птиц. Знаю, что дел еще много, и все упирается в деньги. Быть может, в будущем мною сказанное осуществится.

На въезде в Кукмор через железнодорожный переезд по улице Ленина были посажены саженцы рябины. Мы все сомневались, пойдут ли они в рост. Как видим, там образовался красивый рябиновый сад. Не нужно выбрасывать мусор куда попало. Остается только добавить, что чистота нашего города зависит только от нас.