В гостях в удивительном доме Фаузии Фазлиевой из Кукмора

22 Май 2017 | Жизнь района

Вышитые белоснежные занавески и шторы, взбитые пышные подушки и перина, покрытые вышитыми покрывалами - все это остается в истории, в сельских домах теперь такая картина - редкость. Сейчас дома украшают купленными в магазине добротными коврами, дорогими тюлями и шторами. И все же среди представителей старшего поколения еще есть те, которые свои изделия ручной работы хранят как семейную реликвию. Проживающая в Кукморе, окруженная заботой и вниманием сына Рауфа и невестки Нурсаны, Фаузия Фазлиева - одна из таких. Когда она достала из сундука свои аккуратно сложенные работы, разложила их, я была поражена открывшейся передо мной красотой.

Вышитые красивыми, яркими нитками цветы, занавески с изображением птиц, различные накидки, полотенца с обвязанными краями…

- С детства мне нравилось заниматься рукоделием: шить, вышивать. Всему научилась сама, - говорит Фаузия апа.

Впрочем, как говорится, начнем с начала…

Она родилась 84 года назад в деревне Октябрино Таканышского района (ныне Кукморский район). Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего семь лет. Отца, работавшего председателем колхоза, с первых дней войны, отправили на фронт. Забрали прямо с поля. К сожалению, ему не суждено было вернуться. Матери, которая осталась вдовой с шестью детьми на руках, пришлось нелегко: не зная выходных и отдыха, трудилась в колхозе, и маленькой Фаузие, чтобы как-то помочь ей, пришлось «втягиваться» в работу.

- Не смогла окончить даже четвертый класс, - говорит она. – Уже с четырнадцати лет в колхозе ухаживала за свиньями, доила коров. Однажды меня на шесть месяцев отправили в Молотовскую область (ныне Пермь) валить лес. С девчатами устроились в доме одной бабушки в деревне, которая находилась в 12 километрах от работы. Домой добирались пешком к 10-11 часам вечера, а уже в пять утра шли обратно на работу. Даже зимой носили лапти. Удивляюсь, как все это пережили?! Затем работали в Лаишевском районе, очищали берега от ивняка. К сожалению, тех моих друзей уже нет в живых.

В 1954 году, приехав в Кукмор, устроилась в гостиницу дежурным администратором. Девушка, привыкшая свою работу выполнять на совесть, и здесь показала себя ответственным работником.

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