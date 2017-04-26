Кукморский район возглавляет список лидеров по валовому производству молока

22 Май 2017 | Сельское хозяйство

В Татарстане за 21 мая валовой надой составил 3652 тонны молока (105% к соответствующей дате 2016 года), сообщается на портале Минсельхозпрода РТ .

Возглавляет список лидеров по валовому производству молока Кукморский район, где за 21 мая в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах было надоено 222 тонны молока (116%). На 2-м месте расположился Балтасинский район – 202,8 тонны молока (107%), на 3-м – Атнинский – 190 тонн (117%).

Обеспечили рост объемов производства молока на 5 и более процентов Заинский (119%), Высокогорский (112%), Сармановский (111%), Рыбно-Слободский (110%), Аксубаевский (109%), Мамадышский, Агрызский (по 108%), Тюлячинский, Нурлатский (по 107%), Сабинский, Актанышский, Азнакаевский, Елабужский, Тетюшский и Спасский (по 105%) районы.

Самый высокий среднесуточный удой на 1 корову в Атнинском районе – 26,8 кг. В Кукморском районе от одной коровы получают в среднем 21,3 кг, Сабинском – 21,2 кг молока.