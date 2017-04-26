Студенты Лубянского колледжа заняли 3 место в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

22 Май 2017 | новости

В Краснодаре подвели итоги V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Сборная Татарстана заняла второе место в общекомандном зачете.

В соревнованиях по 109 компетенциям приняли участие более 1300 студентов колледжей, техникумов и школьников. Работу молодых и юных специалистов оцеванивали более 1600 экспертов.

Студенты 1 курса Лубянского лесотехнического колледжа Станислав Козырев и Ульяна Селюнина по компетенции «Ландшафтный дизайн» заняли 3 место. Они предствляли Республику Татарстан и приволжский федеральный округ. Искренне поздравляем наших реьят!

фото из Инстаграма