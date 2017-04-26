Гороскоп на 22 мая: для Тельцов спокойный день, а Скорпионов будут критиковать

21 Май 2017 | новости

Гороскоп прекрасно подходит для того, чтобы провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Звезды подсказывают, что это не лучшее время для активных видов спорта, особенно травматических и экстремальных. Зато простая прогулка на свежем воздухе, пусть даже рядом с домом, а уж тем более на природе, доставит вам огромное удовольствие. День расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.

ОВЕН

Звезды гороскопа советуют Овну быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Овен будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Овну быстрее достичь результата. Идя на компромиссы, Овен добьется большего, чем если бы действовал напролом.

ТЕЛЕЦ

Тельца ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Тельца не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды гороскопа советуют Тельцу расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Передышка придаст Тельцу сил и энергии на весь следующий день.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы имеют шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, они завоюют новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончат важный этап работ, завяжут полезное знакомство или просто окажутся в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря успехам Близнецы продвинутся на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на их жизни.

РАК

В течение дня Рака может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, разговор может иметь для Рака далеко идущие последствия, и ему надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Раку удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Именинники 23 мая: • Василий • Исидора • Киприан • Кирилл • Лавр • Лаврентий • Рената /католич./ • Семен • Таисия

ЛЕВ

Мнение Льва будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к нему: «Что вы думаете по этому поводу?» Не стоит бороться с неизбежным: Лев отлично справится с ролью эксперта и консультанта. Его опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Льва охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, его авторитет.

ДЕВА

Для Девы настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Ее аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Деве навстречу, близкие способны ее поддержать. Другими словами, все, что нужно Деве для рывка вперед, у нее уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

ВЕСЫ

Дела обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Весов немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют завтра Весам внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ними какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Весы просчитали последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

СКОРПИОН

Скорпиону следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Скорпион попытается взглянуть на себя глазами тех, кто его критикует. Возможно, ему действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит положение Скорпиона, как здоровое отношение к критике.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Стрельца придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа советуют Стрельцу направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке – это будет полезно для обеих сторон.

КОЗЕРОГ

Перед Козерогом будет стоять непростая задача: ему придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Козероге хороший объект для поручений, и если Козерог не отгородится от них грудой собственных дел, ему просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Козерога ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет – не так уж важно.

ВОДОЛЕЙ

Водолей может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Водолею будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие будут действовать так, как это нужно Водолею. Для их же блага, конечно.

РЫБЫ

В любых делах Рыбы будут склонны перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, они рассчитывают на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Рыб, что как бы они ни были уверены в своей правоте, настаивать на этом не следует. Им надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.