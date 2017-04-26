МЧС РТ: В Татарстане ожидается сильный порывистый ветер и грозы

21 Май 2017 | новости

22 мая в Татарстане ожидается гроза и сильный порывистый ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

МЧС по РТ рекомендует при сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередач, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов. Во избежание травм рекомендуется укрыться в ближайших подъездах или в подвале здания. Если непогода застала вас на природе, следует принять меры, для того чтобы не утратить ориентацию в лесу или на водоеме.

В ожидании дождей владельцам частных домов надлежит принять меры по подготовке ливневой канализации и прочих дренажных систем.

При граде рекомендуется не выходить на улицу из дома, держаться на расстоянии от окон. Находясь на улице постарайтесь отыскать укрытие, если это невозможно, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой. Не пытайтесь прятаться под деревьями, так как крупные градины и ветер могут ломать ветви, что может привести к дополнительным повреждениям.

Если вы застигнуты грозой, находясь на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии более чем 30 метров от транспортного средства. Не стоит продолжать движение на автомобиле, поскольку существует риск нарушения в работе электроники. Остановитесь, закройте окна машины и переждите грозу.

Во время грозы держитесь на расстоянии от водоемов, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе до 100 метров.

Водителям следует воздержаться от поездок либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через трассы и при нахождении возле них.

Татар-информ