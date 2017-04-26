На пожаре погиб человек (фото)

21 Май 2017 | новости

Накануне в 23.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Лаишевском районе поступила информация о пожаре в частном жилом доме, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники оперативной группы пожарно-спасательной частей № 118 и 119 Федеральной противопожарной службы по РТ прибыли на место происшествия через пять минут. На месте они обнаружили горящий бревенчатый жилой дом. Пожарные затушили огонь. При разборе развалов нашли тело 40-летнего мужчины. Хозяйка дома осталась жива.