В Кукморском районе ведутся вакцинации домашних животных против бешенства

20 Май 2017 | новости

В районе ведутся вакцинации домашних животных против бешенства. По данным районного ветобъединения, всего профилактическая вакцинация против бешенства проведена 30503 головам крупного рогатого скота, в том числе 24660 в общественном секторе. Уже привиты 2722 козы и овцы, 552 лошади, в том числе 150 голов в общественном секторе, 3208 собак, 4739 кошек.

Вакцинация собак и кошек хорошо организована в Среднекуморском, Кошкинском, Нижнерусском сельских поселениях. А к Манзарасскому, Поч.Кучукскому, Ныртинскому, Ятмас Дусаевскому и Уркушскому сельским поселениям убедительная просьба отнестить к этому делу более ответственно.