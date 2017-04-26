02 сообщает: происшествия, произошедшие в Кукморе

20 Май 2017 | Происшествия в Кукморе Печать

02 сообщает: происшествия, произошедшие в Кукморе

По данный районного отдела внутренних дел, за период с 7 по 13 мая в дежурной части зарегистрировано 76  заявлений и сообщений, из них 4 о преступлениях:

- сотрудниками полиции установлено, что 36- и 33-летние жители Кукмора, находясь под административным надзором, неоднократно нарушали установленные судом административные ограничения;

- 12 мая около 18.00 часов неизвестный тайно похитил сотовый телефон из гардероба Кукморской детской школы искусств;

- в период времени с 11 по 12 мая текущего года неустановленное лицо из хозяйства жителя деревни Маскара тайно похитило вещи. 

Всего за указанный период на территории района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадавших не имеется. В течение недели за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 90  человек.


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