02 сообщает: происшествия, произошедшие в Кукморе

20 Май 2017 | Происшествия в Кукморе

По данный районного отдела внутренних дел, за период с 7 по 13 мая в дежурной части зарегистрировано 76 заявлений и сообщений, из них 4 о преступлениях:

- сотрудниками полиции установлено, что 36- и 33-летние жители Кукмора, находясь под административным надзором, неоднократно нарушали установленные судом административные ограничения;

- 12 мая около 18.00 часов неизвестный тайно похитил сотовый телефон из гардероба Кукморской детской школы искусств;

- в период времени с 11 по 12 мая текущего года неустановленное лицо из хозяйства жителя деревни Маскара тайно похитило вещи.

Всего за указанный период на территории района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадавших не имеется. В течение недели за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 90 человек.