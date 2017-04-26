Акция: Желтые комочки покатились, покатились, у ворот остановились!

20 Май 2017 | новости Печать

Акция: Желтые комочки покатились, покатились, у ворот остановились!

Любит наш народ выращивать домашних птиц. Из гусиного мяса готовить вкусные бэлеши, треугольники, манты, супы, раздавать их тушки в качестве гостинцев… А чего стоит вяленый гусь!

Известный предприниматель из Татарской Тулбы Линар Багаманов решил порадовать наших читателей и одному подписчику подарить 15 гусят. Для участия в этой акции нужно подписаться на газету «Хезмэт даны» или «Трудовая слава» со 2 по 26 мая, принести квитанцию в редакцию или отправить ее копию по почте либо на электронный адрес газеты   Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , в этом случае не забудьте указать ваш номер телефона. Итоги акции будут подведены 31 мая.

Внимание: в крестьянско-фермерском хозяйстве Линара Багаманова 27 мая будет производиться реализация гусят. Телефоны 31-7-28, 89178606241.

Организатор акции – редакция газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).

Сроки акции: с 02.05.2017 по 26.05.2017.


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