Мама продолжала отправлять сообщения на номер своему сыну даже после его смерти…И однажды она получила ответ

20 Май 2017 | новости

Ее сын погиб в результате трагического несчастного случая. Но мама писала ему сообщения, потому что это было для нее единственным способом справиться с горем. И однажды случилось нечто поистине невероятное.

Тейлор был молодым и перспективным парнем, но он никогда не знал, что 9-ый пункт в списке его целей будет так дорого стоить. После смерти, его мама продолжала отправлять на его номер сообщения. . То, что случилось дальше, стало причиной бурной дискуссии в Интернете. Ей ответили… Кто-то видел в этой истории Божье вмешательство, кто-то просто указывал на некую случайность. В конце концов, этот короткий тест и вся история, связанная с ним, просто разлетелась по Интернету.