Мама продолжала отправлять сообщения на номер своему сыну даже после его смерти…И однажды она получила ответ

Ее сын погиб в результате трагического несчастного случая. Но мама писала ему сообщения, потому что это было для нее единственным способом справиться с горем. И однажды случилось нечто поистине невероятное.
Тейлор был молодым и перспективным парнем, но он никогда не знал, что 9-ый пункт в списке его целей будет так дорого стоить. После смерти, его мама продолжала отправлять на его номер сообщения. . То, что случилось дальше, стало причиной бурной дискуссии в Интернете. Ей ответили… Кто-то видел в этой истории Божье вмешательство, кто-то просто указывал на некую случайность. В конце концов, этот короткий тест и вся история, связанная с ним, просто разлетелась по Интернету.
Неужели это было совпадение? Совпадения, конечно, довольно-таки спорное явление, насчет которого дискутируют ученые разных областей, духовные лица, теологи и просто обычные люди. Кто-то указывает на то, что у всего в мире есть объяснение. Кто-то говорит насчет того, что во всем есть воля Божья!
Многие люди утверждают, что вся наша жизнь – это цепочка событий, и все, что с нами происходит, обусловлено той самой цепочкой. Вне зависимости от того, к какому именно лагерю Вы принадлежите, эта история точно тронула Ваши сердца!