Неожиданные выводы о том, какой цвет зубов является здоровым

20 Май 2017 | новости

Белоснежная улыбка не является признакам здоровых или, наоборот, болезненных зубов. К такому выводу пришли немецкие исследователи, пишет источник.

Ученые отмечают, цвет зубов у каждого человека носит уникальный и особенный характер, точно так же как и цвет глаз. Поэтому судить о здоровье человека по его цвету улыбки однозначно нельзя. Так, например, желтый или темно-коричневый окрас эмали вполне может означать здоровую полость рта.

Отвечая на вопрос, почему у всех людей разный цвет зубов, ученые подчеркивают: за это отвечают гены и уникальные особенности человека. Кому-то природа подарила белоснежные, как снег, другим серые или коричневые. Следовательно, определить заболевание может только специалист вне зависимости от цвета зубов пациента, потому как для него этот фактор не будет иметь никого значения.