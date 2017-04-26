Как в Кукморе проходит праздник в честь 150-летия валяльно-войлочного комбината (фоторепортаж)

20 Май 2017 | новости

Сегодня в Кукморе на площади перед Парком Победы проходит праздник в честь 150-летия валяльно-войлочного комбината.

Мероприятие украсили выступления таких творческих коллективов района, как ансамбль гармонистов «Баламишкин», хореографический коллектив «Чэчкэ», фольклорные ансамбли «Италмас», «Зангари», вокальный ансамбль «Ляйсан» и многие другие, которые порадовали гостей замечательными номерами.

Кроме того, на празднике была представлена ярмарка. Глава района Сергей Димитриев, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Римма Ратникова, заместитель главы района Равия Каримуллина и другие ознакомились с представленной продукцией.

Эльвира МУБАРАКШИНА