Instagram признан самой опасной для здоровья соцсетью

20 Май 2017 | новости

Instagram оказался самой опасной для здоровья социальной сетью, к тому же пользующейся наименьшим одобрением у пользователей. К такому выводу пришли исследователи из Королевского общества общественного здоровья RSPH и Движения за здоровье молодежи, сообщает РИА «Новости»,

Специалисты в ходе опроса 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет предлагали оценить YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter по нескольким ключевым словам: «одиночество», «депрессия», «тревога», «издевательство», «создание внешнего имиджа». В общей сложности каждому респонденту задали 14 вопросов.

YouTube оказался самой безобидной соцсетью, за ней по воздействию на здоровье и психику идут Twitter и Facebook. Snapchat и Instagram получили меньше всего одобрительных отзывов пользователей.

По словам ученых, соцсети с точки зрения привыкания более опасны, чем сигареты и алкоголь. Они утверждают, что уровень тревоги и депрессии среди молодежи за последние 25 лет вырос на 70 процентов. Социальные сети связывают с ростом уровня тревоги, депрессии и нарушением сна.