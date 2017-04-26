"У меня есть предложение", - говорит кукморянка

20 Май 2017 | Хочу сказать! Печать

"У меня есть предложение", - говорит кукморянка

Кукмор получил статус города. По этому поводу у меня есть предложение. Например, улицы, которые находятся за объездной, названы в честь артистов. Было бы хорошо, если в тех краях построили дом культуры.

 


Альфинур Халимова


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