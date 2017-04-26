Росреестр Татарстана публикует ответы на наиболее часто задаваемые вопросы в рамках проведения горячих линий

20 Май 2017 | Специалисты советуют

Вопрос: Я собственник жилого дома, который мне достался в наследство. Как я могу оформить земельный участок под домом, у меня имеются на руках только Договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка 1955 года на прежнего собственника.

Ответ: Да, Вы как собственник жилого дома в соответствии со с п.2 ст.49 Закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» можете оформить право собственности на земельный участок, на котором находится Ваш дом, предоставив для этого Договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка 1955 и оплаченную государственную пошлину в размере 350 рублей. Если жилой дом уже зарегистрирован в Едином государственном реестре прав, то предоставление правоустанавливающих документов на него не требуется, если документы на жилой дом зарегистрированы в органах БТИ, то необходимо представить подлинник документа на жилой дом.

Вопрос: Слышала, что теперь садовые домики теперь нельзя зарегистрировать как раньше на основании декларации, которую граждане самостоятельно заполняли.

Ответ: Действительно, в соответствии со вступившим в законную силу с 01.01.2017г. Закона №218-ФЗ от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости» садовые домики, дачные домики, сараи, бани, хозяйственные постройки и пр. регистрируются одновременно с постановкой на кадастровый учет. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который изготовит технический план, который предоставляется при подаче документов на регистрацию права собственности и постановку на кадастровый учет.

Вопрос: У меня имеется Договор приватизации от 1996 года. Является ли он действительным на данный момент, хотела бы оформить договор дарения своему внуку.

Ответ: Такой договор является действительным. Право собственности по Вашему договору приватизации признаются юридически действительными. Документы на государственную регистрацию Договора дарения можно подать обратившись Дарителю и Одаряемому лично, либо их представителей по доверенности в многофункциональные центры г.Казани с предоставлением оригинала Договора приватизации, Договора дарения и оплаченной государственной пошлины на имя одаряемого в размере 2000 рублей.

Вопрос: хочу, чтобы без меня никто не продал моё имущество.

Ответ: собственник имущества может обратиться с заявлением о невозможности государственной регистрации права без его личного участия (правообладателя). Для этого гражданин лично должен подать такое заявление обратившись в любой многофункциональный центр на территории Республики Татарстан

Пресс-служба