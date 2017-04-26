Медведев поставил точку в вопросе о налоге на бездетность

20 Май 2017 | новости

У российского правительства нет никаких планов по введению налога на бездетность, заверил премьер-министр.

И мужчины, и женщины могут успокоиться и не опасаться дополнительных сборов. Такими словами попытался успокоить глава правительства России Дмитрий Медведев всех тех, кого волновали разговоры о введении налога на бездетность. Премьер-министр опроверг все сообщения о существовании планов по особому налогу для бездетных граждан и семей, сообщает источник.

У федерального правительства не существует никаких планов по введению в РФ «налога на бездетность», соответственно, и мужчины, и женщины «могут успокоиться» и не опасаться дополнительных сборов, подчеркнул премьер.

— Скажу прямо, чтобы не заводить рака за камень: тема (введения налога на бездетность) закрыта, — сказал Медведев на встрече с сотрудниками одного из предприятий Петербурга.

Предложение ввести налог на бездетность или малодетных семей вызвало большой резонанс не только в обществе, но и среди чиновников. В частности, Минтруд высказался против поддержки данной инициативы.

Примечательно, что инициатива исходила от депутата от партии «Единая Россия», которую возглавляет как раз Дмитрий Медведев. В частности, депутат от «ЕдРа» Ольга Баталина заявила, что налог должны платить бездетные семьи и семьи с одним ребенком. Она предлагала возродить и усовершенствовать советский налог на холостяков, малосемейных и одиноких граждан.

Фото: bloknot.ru