Кукморянки приехали с победой из Польши (фото)

19 Май 2017 | Спорт Печать

Кукморянки приехали с победой из Польши (фото)

16-17 мая в городе Катовице (Польша) прошел Чемпионат Европы по армрестлингу.

Учащаяся Кукморской гимназии №1 Эльмира Шафигуллина стала чемпионкой Европы в противоборстве на левой руке. На правой завоевала серебро. Амина Тимерова из Большесардекской гимназии заняла второе место в борьбе на левой руке. Тренер спортсменок Рузия Габдрахманова завоевала золото в борьбе на правой руке, на левой – второе место.

 
 

 

 


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