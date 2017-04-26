Кукморянки приехали с победой из Польши (фото)

19 Май 2017 | Спорт

Учащаяся Кукморской гимназии №1 Эльмира Шафигуллина стала чемпионкой Европы в противоборстве на левой руке. На правой завоевала серебро. Амина Тимерова из Большесардекской гимназии заняла второе место в борьбе на левой руке. Тренер спортсменок Рузия Габдрахманова завоевала золото в борьбе на правой руке, на левой – второе место.