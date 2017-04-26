Праздничное поздравление генерального директора Кукморского валяльно-войлочного комбината Шамиля Ахметшина

20 Май 2017 | новости

Уважаемые жители нашего города Кукмор, работники валяльно-войлочного комбината, пенсионеры и ветераны нашего предприятия!

От всей души поздравляю вас со славным юбилеем!

Сегодняшний юбилей – это трудный путь, наполненный огромным опытом, историей, достижениями… Это наши общие с вами достижения! И можно с уверенностью сказать, что этот героический путь построен на трудовом подвиге замечательных тружеников коллектива комбината. Самое главное – это люди, соратники, которые вкладывали и продолжают вкладывать душу в наше общее дело. Я благодарен каждому из вас! Я благодарен трудовому коллективу за то, что он в разные эпохи становления выдержал непростые испытания, благодарен всем сотрудникам за их огромный труд ради процветания комбината.

За 150 лет истории кукморские валенки стали признанным брендом России. Со времен царской России все солдаты были обуты в наши валенки. Эта традиция продолжилась и в советское время, в трудные годы Великой Отечественной войны. Всю страну и в мирное время наше предприятие обеспечивает традиционной российской зимней обувью.

Желаю всем благополучия, здоровья, счастья, дальнейших успехов в труде! Давайте и впредь будем сохранять и преумножать славные традиции кукморских валяльщиков!

Пользуясь случаем, приглашаю всех на большой праздник 20 мая, который будет проходить на площади возле Парка Победы, согласно утвержденной программе.

Шамиль АХМЕТШИН,

генеральный директор ОАО «Кукморский

валяльно-войлочный комбинат»