Кукморским валенкам – 150 лет: от прошлого к настоящему (фото)

20 Май 2017 | Жизнь района

Кукморский валяльно-войлочный комбинат создан на базе частного владения торгового дома «Братья Комаровы». Согласно историческим данным, свое дело предприимчивые братья начали еще в конце XIX века. Скупая шерсть у местного населения, фабриканты чесали у себя на фабрике на чесальных машинах и в виде ваты давали надомникам, а от них уже получали готовые валенки, на которые ставили свое клеймо. Надомников по изготовлению валяной обуви в то время было около 1500 человек. За 10 часов работы Комаровы на своих машинах начесывали 3000-3500 фунтов шерсти, выпускали 600 пар валенок.

Изделия торгового дома «Братья Комаровы» были широко известны за пределами Казанской губернии. В свое время фирма удостаивалась медалей Парижской и Лейпцигской, а также российских торговых ярмарок.

В 1917 году после Октябрьской революции фабрика была национализирована представителями новой власти. Для производства валенок и технического войлока было начато строительство новых корпусов. Замена старых машин намного увеличила производительность труда. Только в 1936 году было выпущено 1003737 пар валяной обуви.

В годы Великой Отечественной войны происходит резкий спад выпуска валяной обуви. 429 мужчин ушли на фронт. В 1945 году на фабрике работало всего 394 человека. За годы войны фабрика дала фронту 1,5 миллиона пар валяной обуви и отреставрировала 6 миллионов пар.

Начиная с 1946 года, фабрика наращивала свой выпуск и увеличивала производительность труда. В 1956 году были внедрены новые технологии, система конвейеризации, приобретено новое оборудование и станки. В результате фабрика стала одним из ведущих предприятий валяльно-войлочного производства России.

С 1993 года фабрика была переименована в Кукморский валяльно-войлочный комбинат.

Цифры:

На комбинате трудятся всего 485 человек. Если несколько лет назад средний возраст работников составлял 45 лет, то в настоящее время - 32.

В 2016 году было произведено товаров на сумму 314749 тысяч рублей, в том числе:

283 тысячи пар валяной обуви,

248 тонн войлока,

На 99567 тысяч рублей товаров швейного производства,

1481 пара - среднесуточная выработка обуви.

Вес войлочных рулонов начинается от 37 килограммов, а ширина - от 1,7 метров.

Руководители:

1867-1892 - Василий Комаров

1892-1919 - Николай и Сергей Комаровы

1919 (июль) -1919 (декабрь) – Г.Литвин

1919 (17 декабря) -1921 (ноябрь) – Н.Емельянов

1921 (1 ноября) -1923 (29 апреля) – Николай Чечель

1923 (март)-1925 (март) – Андрей Вальщиков

1925 (март)-1925 (октябрь) – Федор Колчин

1925 (октябрь)-1926 (ноябрь) – Петр Порозов

1926 (ноябрь)-1928 – Андрей Вальщиков

1928-1930 – Юнус Неометов

1930-1934 – Тухватуллин, Абуталипов, Семенов, Афанасьев

1934-1937 – Тухватуллин

1937-1938 – Жирков

1938-1942 – Иван Красильников, Галим Агзамов

1942 (28 мая) -1944 (18 марта) – Степан Вязовкин

1944 (9 апреля)-1951 – Абрамов

1951-1973 – Михаил Голубев

1973-1988 – Котдус Бариев

С 1988 года – Шамиль Ахметшин.

Похвалы достойный труд

Чесально-основальный цех встретил нас гулом станков, запахом шерсти, теплым паром. Начальник цеха Рузалия Миннегалиева, оказывается, трудится здесь более тридцати лет.

- условия труда с тех пор намного улучшились: работает вентилятор, предусмотрены меры по охране безопасности труда, есть душ, чтобы помыться после завершения рабочего дня. Питаемся в столовой, часть расходов покрывает комбинат, - сказала она довольным видом. Познакомила нас с мастером своего дела Татьяной Яковлевой.

- Специальные, индивидуальные заказы каждый раз доверяем ей. На днях получили заказ из Москвы на изготовление более тысячи пар тапочек, его тоже выполняет Татьяна. Она была наставником многих молодых работников: учила секретам огибки и утолщения основы валенок.

Татьяна - уроженка деревни Нижний Кумор. Пришла сюда после окончания Кукморского профессионального технического училища, с тех пор прошло тридцать лет.

- Мой брат Анатолий до службы в армии работал здесь. Эту профессию я выбрала по его совету. Хоть работа и нелегкая, но мне нравится. Привыкла уже. За годы работы комбинат для меня стал родным. Родные сестры-двойняшки Надежда Дамашева и Екатерина Гордеева устроились сюда же. Одна работает 17, другая – 11 лет. С супругом Василием трудимся в одном цехе. Познакомились с ним на этом комбинате, создали семью. Вырастили двоих детей, уже есть внучка.

- Была ли у вас мечта в молодости? – спросила я.

- Хотела стать цветоводом, наверное, займусь этим после выхода на заслуженный отдых, - улыбнулась она.

Татарский народ издавна валял сукно, выделывал войлок. Наши бабушки войлочные изделия не только стелили на пол, лавки, из него шили и одежду. Не ошибемся, если назовем цех по производству войлока комбината продолжением этого дела. Начальник цеха Эдуард Хафизов устроился сюда после окончания техникума легкой промышленности, работает одиннадцатый год. Его мать Галина Владимировна, проработав здесь 31 год мастером, заведующей лабораторией, начальником цеха, вышла на заслуженный отдых.

- Цех работает в три смены. Мы изготавливаем войлок для обувных фабрик и собственного производства. В зависимости от спроса за одну смену готовим 1 тонну войлока в рулонах, - говорит Эдуард Хафизов. – Привезенная шерсть сначала тщательно перерабатывается: моется, удаляются сорные примеси, обезжиривается. Мы треплем шерсть, укладываем ее в несколько слоев, уплотняем, увлажняем, сушим на пару и выполняем другие процессы. Когда войлок готов, его приходится снова промывать и высушивать. Изготовленный необходимой толщины и плотности войлок сворачивается в рулоны. На войлок спрос большой круглый год. Что касается цветов, окрашиваем согласно заказам. Производится натуральный, комбинированный и крашеный войлок. В этом цехе трудятся около 40 человек.

- Во избежание дефектов каждый рулон нужно осматривать очень внимательно, - говорят работники цеха Гульчачак Мавлюкаева и Зайтуна Газизова. – Одна из нас работает на комбинате 10 лет, другая – 12. Самое главное: пусть будут заказы!

Швейное производство комбината объединяет три вида деятельности: раскрой, шитье, вышивание. В одном из цехов вырезают детали для войлочных изделий, в другом шьют обувь, в третьем украшают изделия узорами один краше другого.

- Из войлока, который доставляют нам в рулонах, мы готовим детали для пошива, - говорит начальник закройного цеха Чулпан Гарипова. – В двух сменах трудятся всего 12 человек. Все девчата усердные, внимательные, точные. В день они раскраивают и вышивают детали для 600 пар комплектов обуви, 30 пар тапочек, 10 жилетов. Узоры выбираются в зависимости от заказов.

…Готовые детали далее переходят в швейный цех.

- Слава Богу, заказы всегда есть. Поэтому и у девчат работы очень много, - говорит начальник цеха Минзиля Хабибуллина, под ее руководством работают около 100 швей. – Домашние тапочки, детская, мужская и женская обувь, жилеты, одеяла, подушки, постельные и кухонные принадлежности – все шьется здесь. Каждый готовый товар проходит через ОТК (отдел технического контроля) и складывается в отдельные коробки. В день производится и отправляется на склад 700-800 пар обуви.

Трудовой стаж работницы швейного цеха комбината Елизаветы Максимовой – около 40 лет. Сюда она пришла с меховой фабрики.

- Поступила в швейный цех. Каждый день на комбинат прихожу с радостью и окрыленная выполнением плана возвращаюсь домой, - говорит Елизавета Максимова. - Я не представляю свою жизнь без швейной машинки. Когда была помоложе, даже после работы на заказ шила куртки, комплекты лыжных костюмов, сейчас только немного ленюсь. На комбинате работаю вот уже 7 лет. Моя задача: пошив обуви разных фасонов и сложности. За одну смену шью 6-7 пар обуви.

Мы решили со стороны понаблюдать за ее работой за швейной машинкой. Оказывается, пошив одной пары обуви требует несколько разных операций. Сначала она деталь оверложила, потом присоединила их друг к другу, пришила ленту, замок, кожу, добавила мех. В общем, теперь мы поняли, какой путь проделывается, и сколько требуется времени на изготовление обуви прежде, чем приклеить к ней подошву.

В последние годы внешний облик комбината изменился до неузнаваемости. В этом большая заслуга и работников строительно-ремонтного цеха. Ильназа Зайнуллина повстречали, когда он красил наружную стену.

- После окончания школы проработал здесь грузчиком, отслужив в армии, вновь вернулся сюда. Строительно-ремонтным работам научился у старших товарищей. Моя профессия нужна и в жизни: например, я сам благоустраиваю свой дом, людей со стороны не нанимаю, - говорит парень из деревни Киндеркуль. «С любой работой справляется, снискал уважение у коллег», - похвалил его начальник цеха Фарит Миннемуллин. Также он отметил, что большая часть их работы механизирована.

У Владимира Низамова в руках были кисть и краска.

- Когда в 2003 году я устроился сюда, то за плечами имел уже небольшой опыт работы, остальное освоил здесь. Повысил квалификацию, стал каменщиком 4 разряда, - говорит он. По словам начальника цеха, любое порученное ему дело он выполняет добросовестно. Интересно и то, что он является представителем династии, связавшей свой трудовой путь с валяльным комбинатом: его прадедушка Афанасий Глухов в 1929-1951 годах работал главным инженером, заведующим производством, дед Виктор, отец Юрий, мать Таскира, родные тетки, младший брат Артем работали здесь. Общий трудовой стаж семейной династии составляет более 150 лет.

Ремонтно-механический цех можно назвать «сердцем» комбината. Ведь он обеспечивает бесперебойную работу станков и различных механизмов, не допускает сбоев. Работа, выполняемая Ильнуром Хасановым, требует большой точности. Он изготавливает резаки, то есть штанцформы, для раскроя войлока. Резаки изготавливаются на специальном станке из стальной ленты по лекалам разных размеров и моделей, соединяются сваркой, затем отправляются в закройный цех. Для того, чтобы посмотреть как это делается, ездили в Москву, в частную организацию, говорит он.

- Работает на совесть, с душой, - дал оценку его работе начальник цеха Альберт Ярмухаметов.

В швейном цехе трудятся не только девушки, но и парни. Мы побеседовали с Ильфатом Зайнагиевым и Рустамом Гайнуллиным.

- К сшитым девчатами обуви мы приклеиваем разные подошвы, - говорят они. – Заказы бывают разные. Простую обувь мы готовим по 80 пар в день, а те, которые немного сложнее – где приходится стягивать кожу, по 20. Работа у нас интересная, трудимся с удовольствием, - говорят они.

А вот работа Андрея Трофимова немного сложнее. Он прошивает подошвы на машинке.

- Шитьем никогда не занимался, научился здесь. Сейчас за смену могу прошить до 100 пар обуви, - говорит он. – Зарплату получаем своевременно, работаем в тепле. Поэтому ни капли не жалею о том, что освоил эту профессию.

В механическом цехе комбината Ильхам Рахматуллин трудится с 2010 года. Он – слесарь пятого разряда.

- После окончания школы освоил профессию сварщика. Здесь же дополнительно обучившись, познал секреты слесарного дела. Мужчине не годится бояться работы, он должен преуспевать в любом деле, - говорит он. – Если на комбинате сломалось какое-то оборудование, все ремонтируем сами, если необходимо, изготавливаем детали. Совсем недавно собрали шерстобитный станок. Так как большинство машин на комбинате старые, их нужно всегда осматривать и обновлять. На сегодняшний день большой спрос и на рабочие профессии. Поэтому молодежи при выборе профессии я бы посоветовал выбрать хорошо оплачиваемую и в будущем востребованную. На своей работе мы никогда не сидим без дела. И в жизни знания могут пригодиться. Если надо - сварим, надо – разберем и соберем. Главное: не ждем, пока за нас кто-то сделает.