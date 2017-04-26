Поздравление главы района Сергея Димитриева со 150-летием Кукморского валяльно-войлочного комбината

20 Май 2017 | Тема дня

Уважаемые коллектив, ветераны валяльно-войлочного комбината! От всей души поздравляю вас со 150-летием комбината. Кукмор издавна славится своими качественными, обладающими лечебными свойствами, удобными валенками, которые согревают в зимние морозы. Они стали визитной карточкой, брендом района. Поэтому это юбилей не только комбината, но и праздник всех жителей района. Комбинат внес достойный вклад в Великую Победу. В годы войны фабрика дала фронту более 1,5 миллиона пар валяной обуви, были отреставрированы 6 миллионов пар, прибывших с фронтов Отечественной войны. После войны фабрика стала одним из ведущих предприятий валяльно-войлочного производства России. Пережив кризис 90-х годов, неблагоприятную экономическую ситуацию в стране, на сегодняшний день комбинат расширяет ассортимент, внедряет новые технологии производства валяной обуви. Он является одним из бюджетообразующих предприятий района. Мы искренне гордимся вашим самоотверженным трудом, кукморские валяльщики. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, пусть каждый новый день приносит лишь радость.