На детской площадке погиб школьник

19 Май 2017 | новости

Ребенок запнулся о бетонную урну и ударился головой о землю.

В Набережных Челнах погиб 14-летний мальчик от травмы, полученной на детской площадке, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел накануне вечером в 27-м комплексе. По информации очевидцев, ребенок пытался перепрыгнуть через бетонную урну, однако запнулся об нее и ударился головой об землю. Ребенка был госпитализирован, но скончался в больнице.

В данный момент проводятся необходимые следственные действия, нацеленные на уточнение всех обстоятельств случившегося.

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/19/553835/Татар-информ