Юные кукморяне вступили в Союз наследников Татарстана (фото)

19 Май 2017 | новости Печать

Юные кукморяне вступили в Союз наследников Татарстана (фото)

В Кукморской средней школе №3 прошла торжественная линейка, посвященная 95-летию Всесоюзной пионерской организации. 

В честь празднования юбилейной даты учащиеся 2 и 3 классов были посвящены в следопыты «Союза наследников Татарстана». Церемонию посвящения провели заместитель директора по воспитательной работе Лилия Гумерова и педагог-организатор Наталья Бакина.

Ребятам рассказали об истории возникновения организации, о деятельности пионерских организаций в разные годы существования, а также о символике, таких как галстук, значок, горн и барабан. В финале церемонии посвящения всем учащимся вручили значки с символикой «Союза наследников Татарстана».

Наиля ШАФИГУЛЛИНА


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