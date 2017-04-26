Юные кукморяне вступили в Союз наследников Татарстана (фото)

19 Май 2017 | новости

В честь празднования юбилейной даты учащиеся 2 и 3 классов были посвящены в следопыты «Союза наследников Татарстана». Церемонию посвящения провели заместитель директора по воспитательной работе Лилия Гумерова и педагог-организатор Наталья Бакина.

Ребятам рассказали об истории возникновения организации, о деятельности пионерских организаций в разные годы существования, а также о символике, таких как галстук, значок, горн и барабан. В финале церемонии посвящения всем учащимся вручили значки с символикой «Союза наследников Татарстана».

Наиля ШАФИГУЛЛИНА