Гороскоп на 20 мая: Весы наступят на старые грабли, а Близнецам придется обдумать все планы

19 Май 2017 | новости

Чтобы не упустить большие возможности, которые открывает перед вами гороскоп, не откладывайте свои дела на потом. Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Как никогда актуальна фраза: «мое здоровье – в моих руках». Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.

ОВЕН

У Овна не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много он может наделать ошибок. Если же Овну все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить планы в жизнь. Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

ТЕЛЕЦ

Тельцу практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Телец будет пользоваться повышенным спросом. Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Тельца будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

БЛИЗНЕЦЫ

День Близнецам стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у них лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Близнецам не стоит даже браться за важные дела. День наделяет их умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому Близнецы способны найти решение любой проблемы, а их планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

РАК

День, когда наибольший успех в любых делах Раку принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Раку стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями.

Именинники 20 мая: • Антон • Давид • Иван • Иосиф • Каролина /католич./ • Михаил • Нил • Осип • Пахом • Семен • Сидор • Степан • Фаддей • Ян

ЛЕВ

Гороскоп Льва обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Льва решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Льву по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.

ДЕВА

Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что между ней и ее планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Дева думала, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что ее планы потерпят крах. Просто Деве придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

ВЕСЫ

Если у Весов не все получится, то виноваты в этом будут исключительно они сами. День предвещает им хорошие возможности, однако Весы могут не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Весы способны наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершали. Чтобы день оказался продуктивным, Весам не следует расслабляться. Залог их успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

СКОРПИОН

Скорпион будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ему не откладывать разговор на другой день. Скорпион сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцу будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Стрельца вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела будут казаться Стрельцу ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Стрельцу как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

КОЗЕРОГ

Козерог, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, у Козерога вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

ВОДОЛЕЙ

Звезды гороскопа предупреждает Водолея о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Водолей не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Водолею будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.

РЫБЫ

Дела у Рыб обещают складываться удачно даже без особенных усилий с их стороны! Это один из немногих дней, когда желания Рыб будут совпадать с их возможностями. Не исключено, что судьба порадует Рыб приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Рыбы планировали крупный проект или ответственный разговор – самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для них должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!»