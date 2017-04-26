Три федеральных мобильных оператора заявили о сбоях в сотовой связи

19 Май 2017 | новости Печать

Три федеральных мобильных оператора заявили о сбоях в сотовой связи
Мобильные операторы «Мегафон», «Билайн» (бренд компании «Вымпелком») и Yota сообщили о проблемах со связью у клиентов, передает РИА Новости.
 
Первым о неполадках заявил «Мегафон». Компания извинилась перед клиентами за массовые сложности со связью и заявила о том, ведутся работы по исправлению ситуации. При этом оператор подчеркнул, что мобильный интернет работает в обычном режиме.
 
Следом о технических сложностях проинформировали операторы «Билайн» и Yota. Они также пообещали наладить связь как можно быстрее.
 
Представители операторов предполагают, что произошла масштабная кибератака, которая охватила многие страны мира. По некоторым данным, ФСБ констатирует общенациональный сбой телекоммуникационных сетей, вызыванных «внешними причинами».


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