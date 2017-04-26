Вот почему на старых фотографиях руку клали на плечо (фото)

19 Май 2017 | новости

В фильме «Офицеры» есть замечательный момент, когда Егор Трофимов остается со своей девушкой Машей наедине и, чтобы развлечь ее, предлагает сфотографироваться. В итоге получился снимок, благодаря которому во время войны мать Егора опознает сына-танкиста, получившего смертельные ожоги в бою.

Как ты, наверное, заметил на этом снимке Егор держит руку на плече у Маши. Более того, на многих старых фотографиях люди стоят в подобной позе. Сегодня мы попробуем немного пролить свет на вопрос, почему на старых снимках люди фотографируются с рукой на плече у соседа?

Многие думают, что это что-то вроде объятий или проявления теплых чувств, а может, родственных уз. Возможно, доля правды в этом есть. Но главная причина такого расположения руки в том, что ее попросту некуда было девать.

В то время перед камерой людям приходилось довольно продолжительное время стоять или сидеть неподвижно, иначе в условиях длинной выдержки снимок получился бы неудачным. При этом стоит заметить, что многие люди страшно волновались, находясь перед камерой. Вот им и предлагали класть руку на плечо соседа во время групповых фото.

Что касается съемок одиночных портретов, то в фотоателье всегда было много различных этажерок, на которые можно было опереться. Или человеку в руки просто давали что-то подержать.

Еще одним выходом было рукопожатие. Люди фотографировались, держа друг друга за руки, будто они здороваются…

Все эти позы (особенно рукопожатие) стали для людей привычными, и они продолжали использовать их даже во время бытовых съемок дома.

Как видишь, у этой позы весьма тривиальная причина. Радует, что со временем прогресс не стоял на месте, и теперь нам не нужно придумывать, куда девать руки во время фотографирования.

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