В хозяйстве имени Вахитова Кукморского района состоялся семинар (фото)

19 Май 2017 | Сельское хозяйство

В хозяйстве имени Вахитова с участием руководства района, руководителей сельскохозяйственных предприятий и глав сельских поселений прошел семинар-совещание, посвященный итогам работы за апрель, ходу весенне-полевых работ, животноводству.

Участники семинара с технологией посева кукурузы, посадки картофеля, осмотрели загоны для скота. На пленарной части совещания были подведены итоги работы и обозначен круг задач на будущее. Ризиля КУРБАНОВА, фото автора

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