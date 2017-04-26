Стихи талантливой Анастасии Королевой из Кукморской средней школы №3

19 Май 2017 | Литературная страничка

Анастасия Королёва - ученица 6 класса Кукморской средней школы №3, очень талантливая девочка с неиссякаемой фантазией. Несмотря на свой юный возраст, Настя пишет стихи на самые серьезные темы: о любви, о творчестве, о войне, о природе родного края. Есть в ее творчестве место и для забавных детских стихотворений. На этом увлечения Насти не заканчиваются. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Настя с четырех лет занимается музыкой, играет на скрипке и фортепиано. Кроме того, вот уже несколько лет выступает в составе ансамбля «Мечтатели», который представляет наш район на мероприятиях республиканского и всероссийского уровней. Хочет поступить в музыкальное учебное заведение и покорять своими музыкальными способностями «галактику» других сердец, радовать людей. Мечтает спеть с Валерием Меладзе. «Может это кому-то покажется смешным, - говорит Настя, - но я бы мечтала сыграть вместе с Иоганном Себастьяном Бахом, будь он жив!» Кто знает, возможно, ее знаменитая фамилия пророчит ей великое будущее.

Предлагаем вашему вниманию некоторые ее стихи.

Уходили солдаты…

Уходили солдаты,

Провожали их жены,

Провожали их дети,

Провожали туманы.

И дышали печалью их деревни родные,

А по крышам стучали дожди проливные…

Уходили солдаты лесами, полями,

Чтобы Родину нашу врагу не отдать!

И вот флаг Победы реет над нами,

Встрепенулась Россия – наша Родина-мать!

Возвращались солдаты!

Возвращались живые!

Ликовали деревни!

Ликовала страна!

Я так давно…

Я так давно не видел дома,

Где поле мне ласкает взор,

Где сад наполнен нежной тишиною,

Где самый добрый синий небосклон.

Там горизонт горит под звездным небом,

Там самые холодные дожди.

Под мирным небом отдыхают травы,

Маня с собой в спокойный сон земли.

Весна

Весна. Ручьи бегут так скоро.

А у крылечка вишня расцвела.

А возле домика, тихого, родного,

Березки робко плачут у окна.

Укуталось небо пеленою,

И звезды видно только там, вдали.

А возле домика, любимого, родного,

Качает ветер колыбель в ночи.

Про кота

У окна уселся кот,

Сладко песенку поет.

Малых деточек качает,

Колыбельку напевает.

В колыбельке распевает,

Что вообще забот не знает.

Говорит, что любит он

Пробежаться под дождем.

Любит с солнышком гулять,

Лапкой бабочку гонять.

Как добра его хозяйка,

Гладит шерстку гладко-гладко.

Пройдет

Пускай наше прошлое будет разбито

Об огромные глыбы живого гранита.

Поблекшими листьями ветер играет,

И боль, и печаль на душе утихают.

Всё было чудесно, всё было прекрасно!

Подарила тебе свое сердце напрасно…

Но, прощая обиды, шагаю вперед.

Не такое бывало, и это пройдет!

Творчества дом

На морском берегу,

Под песчаным обрывом,

Красивыми снами туманится взор.

Там под звуки волны,

В спокойствии чинном,

Ласкает мой взгляд голубой небосклон.

Там все хорошо,

И всегда так спокойно,

Лишь песня волны только ярче поет.

Волшебный мой остров,

Большой и красивый.

Мой сказочный остров!

Мой творческий дом!

Беседа с дождем

В окошко дождик постучался,

Поговорил со мной о том,

Как пёс под ним в траве валялся,

Как кот мурлыкал под окном…

Как бегал мальчик по дороге,

Машинку весело гоняя…

Как крыши в ритм ему стучали,

Пока бежал он до меня!

Анастасия КОРОЛЕВА

ученица 6а класса

Кукморской средней школы № 3